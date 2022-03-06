БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1245 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
591 0
лікарня (93) МОЗ (1108) Ляшко Віктор (71)

Російські війська вивели з ладу 34 лікарні, – МОЗ

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Російські війська вивели з ладу 34 лікарні, – МОЗ

Ворог вивів з ладу 34 лікарні на території України: у деяких зруйновано будинки, у деяких перебито інженерні мережі, немає водопостачання, електропостачання, деякі взагалі вже не зможуть працювати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Рада", передає Інтерфакс-Україна.

"Це чергове порушення Женевської конвенції: медичні працівники та заклади охорони здоров'я не можуть бути залучені у війну, у військові конфлікти", – сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Національна служба здоров’я виплатила лікарням 1,92 млрд грн, це оплати за березень для спеціалізованих медичних закладів.

Джерело:  Інтерфакс-Україна
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 