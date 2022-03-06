Виплата 6,5 тисячі тим, хто втратив роботу через війну, почнеться наступного тижня, – Шмигаль

Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, почнеться наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні.

"Звертаюся до українців! Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив будинки, роботу, заощадження. Але залишилися захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає. За дорученням президента України наступного тижня запрацює оновлена ​​програма "єПідтримка". У рамках цієї програми кожен найманий працівник кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис. грн", – сказав Шмигаль.

За його словами, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через програму "Дія".

"Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу", – додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів регламентував виплату застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), роботи (економічна діяльність) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, а також виділив на ці цілі 21,5 млн грн.