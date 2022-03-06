БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1245 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
3301 3
війна (33) виплати (130) Денис Шмигаль (599)

Виплата 6,5 тисячі тим, хто втратив роботу через війну, почнеться наступного тижня, – Шмигаль

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Виплата 6,5 тисячі тим, хто втратив роботу через війну, почнеться наступного тижня, – Шмигаль

Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, почнеться наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у зверненні.

"Звертаюся до українців! Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив будинки, роботу, заощадження. Але залишилися захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає. За дорученням президента України наступного тижня запрацює оновлена ​​програма "єПідтримка". У рамках цієї програми кожен найманий працівник  кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис. грн", – сказав Шмигаль.

За його словами, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через програму "Дія".

"Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу", – додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів регламентував виплату застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати (доходу), роботи (економічна діяльність) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, а також виділив на ці цілі 21,5 млн грн.

Джерело:  Telegram
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЯКИМ ЧИНОМ? ЯК ви - горе-популісти - будете визначати????
показати весь коментар
06.03.2022 16:36 Відповісти
Наш горе-президент Зе хоч би на час війни замінив цих покидьків, яких понаставляв на посади, на професіоналів; але ні, всіх тримає на місцях. То чи вистоїмо перед москалями при наявності внутрішніх окупантів?
показати весь коментар
06.03.2022 18:54 Відповісти
Йди нах зі своею діею.Чи може ти знаєш як встановити її на бабофон?
показати весь коментар
07.03.2022 00:23 Відповісти
 
 