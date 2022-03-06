Економіка Росії цього року впаде на 7% і продовжить скорочення в наступному, – Moody's

Економіка РФ у 2022 році на тлі жорстких санкцій та їх наслідків впаде на 7%. Так, у 2023 році російський ВВП продовжить скорочуватися.

Про це йдеться в йдеться в релізі агентства Moody's, присвяченому зниженню суверенного рейтингу РФ до близькодефолтного рівня "Са", передає Інтерфакс-Україна.

Це один із перших актуальних прогнозів щодо глибини падіння російської економіки: поки більшість аналітиків, чиї колишні оцінки стали не релевантними ситуації після хвилі жорстких санкцій, нових не опублікували.

"Стійке знецінення рубля матиме серйозні економічні наслідки у вигляді підвищеної інфляції та зниження стандартів рівня життя", – сказано в повідомленні.

"Хоча приплив іноземної валюти від експорту російської нафти й газу може пом'якшити вплив жорстких санкцій, це не виключає, на думку Moody's, високої ймовірності тривалих економічних потрясінь та підвищеної сприйнятливості до шоків. Крім того, подальше посилення санкцій, накладених на Росію західними країнами, може торкнутися життєво важливого джерела іноземної валюти та державних доходів", – припускає агентство.

Також у Moody's попереджають, що Росія, чий суверенний кредитний рейтинг за шкалою Moody's вже знаходиться на дедефолтному рівні "Са", повернути собі рейтинг інвестиційного рівня, яким він був ще недавно, зможе ще нескоро – навіть в оптимістичному сценарії розвитку подій.

"Навіть при зниженні геополітичних ризиків і поверненні до обслуговування суверенного боргу (якому зараз перешкоджають введені владою валютні та капітальні обмеження) помітне погіршення оцінки агентством Moody's інституційної сили Росії, ймовірно, утримуватиме рейтинги значно нижчі за інвестиційний рівень протягом тривалого періоду", – йдеться у заяві агентства.

Рішення обмежити зовнішні платежі за суверенним боргом "ще більше послаблює і так дуже низьку оцінку Moody's інституційної сили Росії", сказано в повідомленні. На думку агентства, "зростаюча непередбачуваність дій уряду є відображенням нестачі стримувань та противаг навколо виконавчої влади".