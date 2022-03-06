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У додатку "Дія" запустили трансляцію телемарафону

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У додатку "Дія" запустили трансляцію телемарафону

У додатку "Дія" запустили можливість дивитися трансляцію марафону телеканалів, які об’єдналися, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Разом із стримінговим сервісом Megogo запускаємо нову послугу для користувачів застосунку "Дія" – "Дія TV". Зараз "Дія TV" транслює марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну РФ проти України. То ж ви будете в курсі останніх новин будь-де та будь-коли", – написав Федоров.

Вын додав, що згодом на "Дія TV" з'явиться дитячий контент.

Щоб скористатися послугою, в застосунку треба обрати "Послуги" та "Дія TV". Трансляція почнеться автоматично. Сервіс доступний для користувачів iOS та Android.

"Але не забувайте оновлювати застосунок", – додав Федоров.

Джерело:  Telegram
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