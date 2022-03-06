Запорізька АЕС досі перебуває під контролем російських військових сил. У мережі знаходяться два енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинені.

Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України.

Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації.

Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано.

"Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення. В місті перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 4 березня російські військові обстріляли енергоблоки Запорізької АЕС, виникла пожежа.