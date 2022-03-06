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Visa та Mastercard призупиняють усі операції в Росії (оновлено)

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Visa та Mastercard призупиняють усі операції в Росії (оновлено)

Компанії Visa Inc. та Mastercard оголосили про призупинення своєї діяльності в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Починаючи негайно, Visa працюватиме зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб припинити всі транзакції Visa протягом найближчих днів. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не працюватимуть на території Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

"Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Ми шкодуємо про вплив, який це матиме на наших шановних колег, і про клієнтів, партнерів, продавців і власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Ця війна та поточна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми відповідали відповідно до наших цінностей", – сказав голова та головний виконавчий директор Visa Inc. Ел Келлі.

У свою чергу в Mastercard inc заявили, що картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard, і будь-які картки Mastercard, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи банкоматів.

Джерело:  Visa
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Гарно. Давайте ще!
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06.03.2022 01:40 Відповісти
давно пора.тетерь у кацапов будут карты *****-хана.
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06.03.2022 06:14 Відповісти
мир ... рюзгее миррр !!!
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06.03.2022 09:29 Відповісти
Кацапы сказали что все предусмотрели и сказали что передут на свою карту название которой ….»мир
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06.03.2022 06:31 Відповісти
которой можно пользоваться в паРаше, Казахстане, Белоруси и возможно еще в КНДР, если там есть хоть один работающий терминал.
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06.03.2022 19:49 Відповісти
Флешмоб "закрий бізнес у лаптє-рейху" набирає обертів. Проте формулювання, з яким Visa це зробила, шанобливо-уклінне звернення до клієнтів, вибачення - це треш. Накладати санкції, не виймаючи язик із дупи рашистів.
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06.03.2022 08:56 Відповісти
Карта мир это параша, без международных транзакций и счетов в валюте смисла нет, Потому это только увеличит покупку наличной валюты
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06.03.2022 09:51 Відповісти
Ну теперь в отпуск будут ездить в столь любимые Вьетнам,КНДР,Монголию.
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06.03.2022 10:04 Відповісти
В Монглию - "это вряд ли" (с) Белое солнце пустыни.
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07.03.2022 00:48 Відповісти
 
 