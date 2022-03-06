Visa та Mastercard призупиняють усі операції в Росії (оновлено)

Компанії Visa Inc. та Mastercard оголосили про призупинення своєї діяльності в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Починаючи негайно, Visa працюватиме зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб припинити всі транзакції Visa протягом найближчих днів. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не працюватимуть на території Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

"Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Ми шкодуємо про вплив, який це матиме на наших шановних колег, і про клієнтів, партнерів, продавців і власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Ця війна та поточна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми відповідали відповідно до наших цінностей", – сказав голова та головний виконавчий директор Visa Inc. Ел Келлі.

У свою чергу в Mastercard inc заявили, що картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard, і будь-які картки Mastercard, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи банкоматів.