"Укртелеком" відновив зв'язок у 7 областях
Новини БізнесЦензор Технології
"Укртелеком" відновив зв'язок у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.
Про це йдеться в повідомленні "Укртелекому".
"Щойно відновлено зв’язок. Через пошкодження інфраструктури деякий час була відсутня можливість надання послуг у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях. Наші ремонтні бригади зробили все можливе й якнайшвидше відновили послуг у цих областях", – сказано в повідомленні.
Також в "Укртелекомі" нагадали, що у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях тимчасово відсутні послуги через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.
Працівники компанії працюють над усуненням пошкоджень.
Будь ласка, зачекайте...