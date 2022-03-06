"Укртелеком" відновив зв'язок у 7 областях

"Укртелеком" відновив зв'язок у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

Про це йдеться в повідомленні "Укртелекому".

"Щойно відновлено зв’язок. Через пошкодження інфраструктури деякий час була відсутня можливість надання послуг у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях. Наші ремонтні бригади зробили все можливе й якнайшвидше відновили послуг у цих областях", – сказано в повідомленні.

Також в "Укртелекомі" нагадали, що у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях тимчасово відсутні послуги через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Працівники компанії працюють над усуненням пошкоджень.