Shell направить прибутки від російської нафти у фонд допомоги Україні

Найбільша нафтова компанія Royal Dutch Shell вкладатиме прибутки від будь-якої російської нафти, яку вона купує, у фонд, який піде на гуманітарну допомогу Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.

Раніше Shell купила вантаж російської сирої нафти за рекордно низькою знижкою, що стало першою такою торгівлею з моменту вторгнення Росії в Україну минулого тижня.

Угоду, яка не порушувала західних санкцій проти Москви, розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Мені сказали, що Shell вчора непомітно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: чи не пахне українською кров’ю для вас російська нафта?", – написав Кулеба у Twitter.

У заяві, опублікованій невдовзі після цього, Shell захищала покупку і заявила, що вибере альтернативу російській нафті, де це можливо, але це не могло статися миттєво через те, наскільки важлива Росія для глобальних поставок.

Shell заявила, що передасть будь-який прибуток від обмеженої кількості російської нафти, яку вона має придбати, до спеціального фонду, і разом з агенціями допомоги визначатиме, де ці кошти найкраще використовувати для полегшення труднощів, яких зазнає народ України.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США обговорює можливість ввести заборону на імпорт неочищеної нафти з Росії.

До того канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що Канада має намір запровадити заборону на імпорт нафти з Росії.