Puma зупиняє роботу всіх своїх магазинів у Росії

Компанія Puma, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів, призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Війна в Україні глибоко засмутила всю нашу родину Puma, і ми постійно думаємо, як підтримати наших українських працівників та їхні сім’ї. Ось деякі з кроків, які ми зробили: ми негайно призупинили дію нашого контракту з Російською федерацією баскетболу; ми створили безкоштовне житло в західній частині країни для наших співробітників та їхніх сімей в Україні; наші колеги в Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії також допомогли забрати українських колег на кордоні та забезпечили їх житлом", – сказано в повідомленні.

Також компанія виплатила аванс на зарплату співробітникам в Україні, а власна благодійна організація Puma підтримує ініціативи в країні грошима.

"Ми призупинили поставки продукції в Росію", – також додали в компамії.

Раніше повідомялося, що іспанська компанія Inditex, власник бренду Zara та Massimo Dutti, припинила торгівлю в Росії, закривши свої 502 магазини та припинивши онлайн-продажі.