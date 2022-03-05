Євросоюз виділяє 500 мільйонів євро на допомогу біженцям з України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про виділення першого траншу у розмірі 500 млн євро для допомоги біженцям з України, а також повідомила про ухвалене рішення надати їм право на проживання в ЄС протягом принаймні року.

Про це фон дер Ляйєн повідомила в Twitter.

"ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 млн євро для допомоги біженцям, і на цьому тижні ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх приймають", – написала фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялося, що рада директорів Європейського інвестиційного банку затвердила екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро.