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Payoneer призупиняє роботу в Росії через війну з Україною

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Payoneer призупиняє роботу в Росії через війну з Україною

Платіжна система Payoneer призупиняє свою роботу у Росії після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомили у компанії, передає AIN.UA.

"Ми прийняли рішення зупинити доступ до послуг Payoneer новим клієнтам у Росії і завершити виконання своїх зобов’язань з нашими поточними глобальними партнерами та клієнтами, які працюють в Росії, відповідно до умов договору. Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі", – йдеться у відповіді виданню.

У компанії також запевнили, що гарантують українським клієнтам доступ до їхніх коштів, де б вони не перебували у світі. Окрім того, компанія пообіцяла надати фінансовому допомогу для подолання гуманітарних проблем в Україні.

"Ми також налаштовуємо нашу платформу в такий спосіб, щоб клієнтам було легше переказувати кошти організаціям, що надають допомогу Україні", – додали у Payoneer. 

Як повідомлялося, платіжна система PayPal з 5 березня припинила свою роботу території РФ через вторгнення в Україну.

Джерело:  AIN.UA
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