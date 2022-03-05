БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1245 відвідувачів онлайн
Новини Технології
901 1
війна (33) Росія (3577) IBМ (1)

Американський техногігант IBМ повністю йде з російського ринку

Новини БізнесЦензор Технології

Американський техногігант IBМ повністю йде з російського ринку

Технологічний гігант IBM засуджує війну, розпочату Росією проти України, і більше не продаватиме жодних технологій агресору.

Про це йдеться у заяві очільника компанії Арвінда Крішна.

"Вчора я розмовляв зі співробітниками з усього світу щодо трагедії війни в Україні. І я хочу наголосити, що правильне слово – саме "війна", а не "конфлікт". IBM не толерує жорстокості чи актів агресії, і ми засуджуємо російську війну проти України", – зазначив він.

За його словами, було вирішено не продавати технології в Росію.

"Окрім того, що ми не продаємо технології в Росії, ми більше не маємо бізнесу з російськими військовими організаціями", – додав Крішна.

Крім того, він зауважив, що співробітники компанії прагнуть допомогти та роблять пожертви пожертви "Червоному Хресту". IBM зобов’язався компенсувати ці пожертви співробітників.

IBM – один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає шосте місце у списку найбільших компаній у світі.

Джерело:  IBМ
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так, вони не будуть продавати, продавати буде їх СП, на якому лише ставлять бірку "зроблено в Russian Phederation". А то ж жаль, що зупиниться без спец компьютерів ІБМ Мультікарта - основний процесинговий центр карточних платежів. Локалізоване, як уже стало відомо, не підпадає під санкції. Якось так воно насправді працювало до цих пір, будучи вже під санкціями
показати весь коментар
05.03.2022 21:34 Відповісти
 
 