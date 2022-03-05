Туристичні тури для росіян подорожчали на 80%

За даними профільної асоціації, відпочинок у Туреччині для росіян після вторгнення РФ в Україну став дорожчим на 80%, у Єгипті – на 65%. Головною причиною зростання цін називають падіння курсу рубля до світових валют.

Про це повідомляють у Державному агентстві розвитку туризму України.

"Минуло всього декілька днів, після введення тотальних санкцій, а населення Росії вже почало відчувати на собі їхні наслідки і в туристичній сфері. Закриття авіасполучення з цивілізованим світом підвищило вартість на тури до Туреччини та Єгипту, які поки що відкриті для росіян", – йдеться у повідомленні.

Так, до початку військових дій середній чек десятиденного туру до Туреччини, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тис. руб. 3араз такий тур коштує вже щонайменше 127 тис. руб. Ціни на найдоступніші тури зросли більш ніж на 80%.

Зазначається, що відпочинок у Туреччині у готелях 4* і 5* із системою "усе включено" тепер коштує понад 177,5 тис. руб. та понад 180 тис. руб. відповідно.

Якщо говорити про Єгипет, то до початку вторгнення РФ до України тури до цієї країни із розміщенням в готелі 3* можна було купити за 81 тис руб на двох, а наразі подібний вже коштує 134 тис руб на двох. Ціна зросла на 65%

Також російські туроператори підкреслюють, що "гарячих турів" у Туреччину та Єгипет у нинішніх умовах чекати не варто.