"Приватбанк" перерахував у бюджет 28 мільярдів дивідендів

Державний "Приватбанк" перерахував до державного бюджету 28 млрд грн річних дивідендів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"3 березня 2022 року "Приватбанк" у повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд грн річних дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі, відповідно до рішення Уряду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це становить 80% чистого прибутку банку за 2021 рік згідно з попередніми показниками результатів фінансово-господарської діяльності у минулому році.

Також "Приватбанк" перерахував до бюджету понад 5 млрд грн авансових податкових платежів.

Відповідно до попередніх результатів фінансово-господарської діяльності банку у 2021 році чистий прибуток "Приватбанку" становить 35 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року "Приватбанк" отримав 25,3 млрд грн прибутку, що на 7,3 млрд грн менше, ніж у 2019 році (32,6 млрд грн).