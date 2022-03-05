Ахметов, Пінчук, Тігіпко та Герега визнали Росію країною агресором, – ЗМІ

Українські бізнесмени-олігархи Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Віктор Пінчук та Галина Герега заявили, що вважають Росію – країною агресором та її президента Путіна – воєнним злочинцем.

Про це повідомляє видання Економічна правда, яка розіслала відповідні питання низці олігархів.

"Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть і страждають мирні люди", – наголосив Ахметов.

"Іншої відповіді сьогодні бути не може. Росія – агресор, а Путін однозначно є військовим злочинцем. Військовими злочинцями є й ті, хто віддають накази стріляти і скеровують на нашу землю ракети", – зазначив Тігіпко.

"Так, як і весь цивілізований світ", – відповів Пінчук на питання, чи вважаєте він РФ агресором, а Путіна – воєнним злочинцем, що розв'язав війну проти України.

"Війна, яка сьогодні відбувається в Україні, – це злочин проти нашої держави, проти дітей та людей похилого віку, проти матерів, які народжують в бомбосховищах, та родин, які втрачають рідних та близьких. За всі сльози наших людей, за життя наших синів, за зруйновані міста Путін має відповісти в Гаазі", – зазначила Герега.

Також усі вищезгадані бізнесменів підкреслили, що наразі не мають жодних бізнесових зв’язків із Росією.

Водночас такі ж питання були надіслані Ігорю Коломойському, Костянтину Жеваго, Геннадію Боголюбову, Вадиму Новинському, Олександру Ярославському, Юрію Косюку, Дмитру Фірташу.

На даний момент деякі з них проігнорували запит від журналістів, а деякі уникнули прямих відповідей, зіславшися на свої дописи у соцмережах.