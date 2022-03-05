Окупантів вибили з Миколаєва й захопили багато трофейної техніки, – очільник ОДА
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Українські військові вибили російських загарбників з міста Миколаєва, а також захопили багато трофейної техніки.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
"Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакиного, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. А ще у напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки. Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати", – зазначив він.
За словами Кіма, наразі у місті немає жодної ворожої техніки. Водночас є втрати, зокрема серед мирного населення.
Зазначимо, що ще зранку у Миколаєві точилися бої. Українські військові там збили чотири вертольоти, літак і взяли трофейну військову техніку.
Джерело: Telegram
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