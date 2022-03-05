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"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних поїздів до Польщі

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"Укрзалізниця" призначила низку евакуаційних поїздів до Польщі

"Укрзалізниця" призначає евакуаційні поїзди до Польщі із таких міст як Харків, Запоріжжя та Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00.

Наступного дня, 6 березня, вирушать у рейс:

  • об 11:00 №918/919 Запоріжжя – Хелм;
  • о 09:00 №902/903 Дніпро – Хелм.

Зазначається, що на станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця.

В "Укрзалізниці" наголосили, що проїзд безкоштовний.

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

Джерело:  "Укрзалізниця"
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