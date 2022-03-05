Українські військові знищили військової техніки РФ на $3 мільярди, – ЗМІ

Українські військові під час війни знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько $3 млрд.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Було знищено 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $600 млн, літаки та гелікоптери разом – $1,1 млрд.

Водночас ця вартість є орієнтовною: видання знаходило вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – $4 млн, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Наразі невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким по $86 млн доларів.