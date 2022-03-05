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Українські військові знищили військової техніки РФ на $3 мільярди, – ЗМІ

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Українські військові знищили військової техніки РФ на $3 мільярди, – ЗМІ

Українські військові під час війни знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько $3 млрд.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Було знищено 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $600 млн, літаки та гелікоптери разом – $1,1 млрд.

Водночас ця вартість є орієнтовною: видання знаходило вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – $4 млн, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Наразі невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за $11 млн, Су-30 – $33 млн, Су-34 – $36 млн. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким по $86 млн доларів.

Українські військові знищили військової техніки РФ на $3 мільярди, – ЗМІ 01

Джерело:  Forbes Україна
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Але ж одна Мрія коштує 3 мільярди. Американська розвідка повідомляла що біля кордонів України перед нападом налічувалося близько 700 літаків. Мало, дуже мало знищено, тому загарбник і продовжує наступати. Гадаю, не менше 100 тис. московицьких вояків має піти на добрива, щоб ворог зупинився.
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05.03.2022 19:33 Відповісти
Головне не літаки, а льотчики - без досвічених пілотів літаки це кусень алюмінію який легко збити, і багатьох вже збили і будуть збивати, видавати Кацапії їх ніхто зараз не буде, щоб знову не сіли за штурвал, тому хай хоч тисяча літакі буде у кацапів, без досвічених пілотів це металобрухт.
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06.03.2022 19:49 Відповісти
Це вже застарілі дані. Станом на цей час знищено вже біля 40 літаків, і стільки ж гелікоптерів - це з основного. Ну і всього іншого теж більше.

І все це лише за 10 днів!

З такими темпами - ми за 2 тижні положимо в нашу землю стільки ж ворогів, скільки в Афгані за 10 років поклали!

А поранених під час бойових дій зазвичай в три рази більше, ніж загиблих!
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06.03.2022 01:35 Відповісти
с каждой тн. нефти будет изыматься репарации, все убытки будут возмещены
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06.03.2022 09:59 Відповісти
Мало. Одна Мрія коштує більше. А скільки будинків зруйновано, мостів . ..
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06.03.2022 12:26 Відповісти
 
 