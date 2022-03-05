Влада Італії арештувала дві вілли пропагандиста Соловйова

Спецназ італійської фінансової поліції арештував дві вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова вартістю 8 млн євро.

Про це повідомило видання la Repubblica, передає liga.net.

Зазначається, що спецоперацію провели в рамках заморозки активів громадян Росії, причетних до військової агресії проти України. Під арешт уже потрапили яхти олігархів Олексія Мордашова і Геннадія Тимченка, а також тосканська вілла депутата-єдинороса Олега Савченка.

Крім того, заарештовано італійську віллу вартістю 18 млн євро, що належить олігарху Алішеру Усманову в містечку Арцакена на Сардинії.

Під час одного з нещодавніх ефірів пропагандист Соловйов поскаржився, що Євросоюз не дотримується прав власності на нерухомість і може забрати його будинки.

"На кожну угоду я приносив документи, що підтверджували мою офіційну зарплату, дохід, все це робив. Купив, заплатив шалені податки, все зробив. І раптом хтось ухвалює рішення, що цей журналіст тепер у списку санкцій. І одразу це впливає на вашу нерухомість", – заявив Соловйов.

У 2017 році російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про Соловйова, вперше показав його віллу на озері Комо. За два роки він повідомив, що Соловйов придбав другу віллу – в місті Менаджо, за 11 кілометрів від першого будинку.

За словами мера Менаджо Мікеле Спаджарі, місцеві мешканці й не здогадувалися про те, що тут живе "російський олігарх".

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми РФ, який проголосував за звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності так званих "Донецької та Луганської народних республік", та ще проти 27 високопоставлених осіб та організацій. Зокрема, санкції торкнулися офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, голови комісії Ради Федерації з інформполітики Олексія Пушкова, журналістів Маргарити Симоньян та Володимира Соловйова.