БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1245 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
267 0
армія (47) НБУ (5027) гуманітарна допомога (57)

На армію та гумдопомогу на спецрахунок Нацбанку надійшло понад 10 мільярдів

Новини БізнесЦензор Фінанси

На армію та гумдопомогу на спецрахунок Нацбанку надійшло понад 10 мільярдів

Станом на 5 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано майже 10 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та інших країн світу. Зокрема понад 2,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Із цих коштів Нацбанк вже перерахував на потреби військових понад 5,7 млрд грн, зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України – 450 млн грн;
  • на потреби Національної поліції України – 850 млн грн;
  • на потреби Міністерства оборони України – 3,9 млрд грн;
  • на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,3 млрд грн.

Водночас на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, було перераховано понад 46,4 млн грн в еквіваленті.

Джерело:  Нацбанк
Поділитися:
Дивіться БизнесЦензор у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 