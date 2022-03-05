Мобільні оператори відновили зв’язок на Херсонщині

Мобільні оператори "Київстар" та "Vodafone Україна" відновили зв’язок у Херсоні та області.

Про це повідомили у пресслужбах компаній.

"Щойно підняли зв‘язок у Херсонській області, включаючи Каховку та Нову Каховку.

Аплодуємо нашим легендарним інженерам та айтішникам! Все буде Украіна!", – написала у Facebook PR директор "Vodafone Украина" Вікторія Рубан.

"Мобільний зв’язок у Херсоні цієї ночі було відновлено. Наші технічні спеціалісти використовують кожну хвилину і усі можливості, щоби лагодити мережу у місцях пошкоджень та підтримувати її надійну роботу. Слава героям на усіх фронтах! Слава Украіні", – зазначили у пресслужбі "Київстару" у Facebook.

Нагадаємо, 4 березня російські окупанти відключили мобільні мережі операторів Vodafone та "Київстар" на території Херсонської області.