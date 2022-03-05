Україна та Польща домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу

Оператор ГТС України та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня 2022 року

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

"Це надає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі, і, тим самим, сприяє безпеці поставок газу для потреб України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні три місяці міжнародні партнери ОГТСУ зробили важливі кроки назустріч в межах співробітництва для посилення безпеки поставок.

Тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків – Польща, Угорщина та Словаччина.

У компанії додали, що на аукціонах з розподілу потужностей в польсько-українському напрямку пропонуватимуться короткострокові продукти "протягом доби" та "на добу наперед", які не були законтрактовані раніше доступними довшими продуктами (річна, квартальна, місячна потужність).

У середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу.

"За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу , що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі", – підсумували в компанії.