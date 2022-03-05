Україна та Польща домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу
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Оператор ГТС України та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня 2022 року
Про це повідомляє пресслужба української компанії.
"Це надає можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі, і, тим самим, сприяє безпеці поставок газу для потреб України", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останні три місяці міжнародні партнери ОГТСУ зробили важливі кроки назустріч в межах співробітництва для посилення безпеки поставок.
Тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків – Польща, Угорщина та Словаччина.
У компанії додали, що на аукціонах з розподілу потужностей в польсько-українському напрямку пропонуватимуться короткострокові продукти "протягом доби" та "на добу наперед", які не були законтрактовані раніше доступними довшими продуктами (річна, квартальна, місячна потужність).
У середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу.
"За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу , що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі", – підсумували в компанії.
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