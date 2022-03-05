"Укртрансгаз" через обстріли зупинив роботу підземного газосховища на Луганщині

У суботу, 5 березня, о 9 ранку АТ "Укртрансгаз – Оператор газосховищ України" був змушений зупинити роботу Краснопопівського підземного газосховища на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

Зазначається, що таке рішення прийнято через те, що бойові дії на території Луганської області відбуваються у небезпечній близькості до підприємства.

Наразі відбір газу на газосховищі зупинено, а персонал евакуйовано.

Наголошується, що Оператори ПСГ та ГТС оперативно змінили режими роботи в таки спосіб щоб це не вплинуло негативно на газопостачання України.