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Росія (3577) санкції (1439)

Майже 3 мільйони росіян можуть залишитися без роботи внаслідок ізоляції Росії, – Bloomberg

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Майже 3 мільйони росіян можуть залишитися без роботи внаслідок ізоляції Росії, – Bloomberg

Через бойкот, який Росії оголосили великі іноземні компанії, майже 3 млн росіян можуть залишитися без роботи.

Як пише Bloomberg, щодня все більше іноземних компаній оголошують про вихід з російського ринку, закриття своїх офісів, припинення спільних інвестиційних проєктів, передає Економічна правда.

Через це росіяни, які працюють у цих компаніях, швидше за все, залишаться без роботи.

За розрахунками Bloomberg, йдеться про 3 млн росіян, які працюють у західних компаніях або в спільних проєктах, які співфінансуються західними компаніями.

За розрахунками Goldman Sachs та JPMorgan, економіка РФ цьогоріч може скоротитися на 7%. Для порівняння: у 1998 році, коли Росія оголосила дефолт, її ВВП впав на 5,3%.

Джерело:  Економічна правда
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3 ляма голодних перспективних призовників(
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05.03.2022 14:43 Відповісти
3 мільйони кацапів проти одного карлика у бункері це вже цікаво
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05.03.2022 18:34 Відповісти
 
 