Власник бренду Zara та Massimo Dutti призупиняє роботу в Росії

Іспанська компанія Inditex припинила торгівлю в Росії, закривши свої 502 магазини та припинивши онлайн-продажі.

Про це йдеться в заяві компанії в суботу до іспанського регулятора, передає Financial Post.



"У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність", – заявила компанія.

Зазначимо, що компанія закриє магазини Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius.



На Росію припадає близько 8,5% світового прибутку компанії Inditex.