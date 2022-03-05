БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1245 відвідувачів онлайн
Новини Рітейл
285 0
Іспанія (111) Росія (3577) Inditex (1) Zara (3)

Власник бренду Zara та Massimo Dutti призупиняє роботу в Росії

Новини БізнесЦензор Рітейл

Власник бренду Zara та Massimo Dutti призупиняє роботу в Росії

Іспанська компанія Inditex припинила торгівлю в Росії, закривши свої 502 магазини та припинивши онлайн-продажі.

Про це йдеться в заяві компанії в суботу до іспанського регулятора, передає Financial Post.

"У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність", – заявила компанія.

Зазначимо, що компанія закриє магазини Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius.

На Росію припадає близько 8,5% світового прибутку компанії Inditex.

Джерело:  Financial Post
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 