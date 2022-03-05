Державний "Приватбанк" продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів – у разі закінчення її терміну дії, перевипускати поки не треба.

Про це повідомили в пресслужбі банку.

"На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток "Приватбанку", у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.