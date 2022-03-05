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Shell відновила закупівлі російської нафти за рекордною знижкою

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Shell відновила закупівлі російської нафти за рекордною знижкою

Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, попри масову відмову від російських енергоресурсів з боку інших компаній.

Як пише Bloomberg, ціна була зі знижкою $28,45 за бар. Партію продав міжнародний нафтотрейдер Trafigura, передає Економічна правда.

Вантаж був куплений з доставкою, тобто Shell не потрібно турбуватися щодо транспортування цієї нафти.

Видання зазначає, що ця угода, з одного боку, фіксує значну знижку, з якої продаватимуть російську нафту. Водночас вона є свідченням того, що покупці на Urals знайдуться, незважаючи на військову інтервенцію.

Нагадуємо, адміністрація США обговорює можливість ввести заборону на імпорт неочищеної нафти з Росії.

Джерело:  Економічна правда
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Мерзота! Пиз#да їм в Україні!
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05.03.2022 13:43 Відповісти
 
 