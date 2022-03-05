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"Укрзалізниця" повідомила про підрив колії у напрямку Ірпеня

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"Укрзалізниця" повідомила про підрив колії у напрямку Ірпеня

Ворожий снаряд пошкодив колію у напрямку Ірпеня на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Влучання ворожого снаряду пошкодило колію у напрямку Ірпеня. Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими вагонами "Укрзалізниці" з найближчої можливої точки.

У компанії наголосили, що решта евакуаційних рейсів прямують за графіком.

Загалом "Укрзалізниця" вивезла з гарячих точок уже 1,26 млн осіб.

Джерело:  "Укрзалізниця"
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