Національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії
Новини БізнесЦензор Фінанси
Національна платіжна система "Простір" вирішила тимчасово скасувати міжбанківські комісії (інтерчейндж) за операціями оплати товарів і послуг за допомогою своїх платіжних карток.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на підтримку пропозиції банківської спільноти.
"Це рішення спрямоване на стимулювання безготівкових операцій в умовах воєнного стану задля безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників. Ініціатива банків про скасування комісії за послуги еквайрингу дозволить підтримати торгово-сервісні підприємства, які забезпечують життєдіяльність в ці критичні для нашої країни часи", – зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.
Раніше міжнародна платіжна система Visa скасувала внутрішні транзакційні комісії та призупинила дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...