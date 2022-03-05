Національна платіжна система "Простір" скасувала міжбанківські комісії

Національна платіжна система "Простір" вирішила тимчасово скасувати міжбанківські комісії (інтерчейндж) за операціями оплати товарів і послуг за допомогою своїх платіжних карток.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене на підтримку пропозиції банківської спільноти.

"Це рішення спрямоване на стимулювання безготівкових операцій в умовах воєнного стану задля безпеки як громадян та бізнесу, так і банківських працівників. Ініціатива банків про скасування комісії за послуги еквайрингу дозволить підтримати торгово-сервісні підприємства, які забезпечують життєдіяльність в ці критичні для нашої країни часи", – зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Раніше міжнародна платіжна система Visa скасувала внутрішні транзакційні комісії та призупинила дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торгівельних точках впродовж березня 2022 року.