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PayPal призупинила роботу в РФ

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PayPal призупинила роботу в РФ

Платіжна система PayPal з 5 березня припинила свою роботу території РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"У нинішніх обставинах ми зупиняємо роботу PayPal у Росії", – заявив президент та головний виконавчий директор компанії Ден Шульман.

Він додав, що компанія підтримує міжнародне співтовариство у засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні. Водночас PayPal гарантує, що російські клієнти можуть зняти свої кошти протягом певного періоду часу.

Раніше, 2 березня, PayPal закрила реєстрацію нових клієнтів.

Джерело:  Reuters
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