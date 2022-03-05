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Samsung призупиняє постачання продукції в Росію
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Південнокорейська компанія Samsung Electronics зупиняє постачання своєї продукції в Росію через війну проти України.
Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чипів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, призупинено, передає Forbes.
Зазначається, що технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією. Крім того, Samsung також пожертвує $6 млн на гуманітарні заходи в Україні.
На російському ринку смартфонів в 2021 році Samsung посів друге місце з часткою 27%. На першому місці була Xiaomi (31%), на третьому – Apple (11% ринку).
Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft призупиняє продажі в Росії, до того аналогічне рішення ухвалила Apple.
Джерело: Forbes
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