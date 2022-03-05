Samsung призупиняє постачання продукції в Росію

Південнокорейська компанія Samsung Electronics зупиняє постачання своєї продукції в Росію через війну проти України.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чипів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, призупинено, передає Forbes.

Зазначається, що технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією. Крім того, Samsung також пожертвує $6 млн на гуманітарні заходи в Україні.

На російському ринку смартфонів в 2021 році Samsung посів друге місце з часткою 27%. На першому місці була Xiaomi (31%), на третьому – Apple (11% ринку).

Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft призупиняє продажі в Росії, до того аналогічне рішення ухвалила Apple.