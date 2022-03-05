У Маріуполі переносять евакуацію мирного населення, окупанти продовжують обстріли, – голова ВЦА (оновлено)

У суботу, 5 березня, з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші, з 11:00 мала розпочатися евакуація мирного населення у Маріуполі.

Про це повідомляв очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

Гуманітарний "зелений" коридор був прокладений маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя. За його словами, евакуація населення мала здійснюватися муніципальними автобусами з трьох точок:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53)

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Пізніше, як повідомив Кириленко, станом на 10:55 підтвердження тиші було отримано лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точилия бої.

Уже станом на 12:45 очільник Донецької обласної ВЦА заявив, що у зв’язку з тим, що росіяни не дотримуються режиму тиші та продовжують обстріли самого Маріуполя та його околиць, в цілях безпеки евакуація населення перенесена.

"Просимо людей розходитися із місць збору і перейти до сховищ. Додаткова інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом", – ззначив він.

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу заявила, що о 11:45 російські війська почали обстріл міста Волноваха з важкого озброєння.

"Я констатую, що Росія порушила домовленості (про режим тиші та створення двох гуманітарних коридорів, – ред.)", навіть за посередництва "Червоного Хреста", не дотрималась взятих на себе зобов’язань і обстрілює місто Волноваха", – наголосила вона.

За її словами у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої, які унеможливлюють рух колони

Раніше влада заявляла, що є підтвердження про режим тиші з 9:00 для евакуації жителів Волновахи і Маріуполя.