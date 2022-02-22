Банк "Південний" позивається на Dnipro Agro Group Василя Астіона за борг у 159 мільйонів

Відносини групи компаній Dnipro Agro Group Василя Астіона з банками-кредиторами із стадії переговорів перейшли до стадії судових розглядів.

Про це пише РБК-Україна в своєму матеріалі.

У січні одеський банк "Південний" подав позов до господарського суду Дніпропетровської області до Василя Астіона, його брата Євгена Астіона, Олени Семенченко (дружина Романа Семенченка – колишнього уповноваженого президента з контролю за діяльністю СБУ ) та до компаній Dnipro Agro Group – "Відродження", "Дніпроагроальянс", АПК "Дніпроагро", "Агрофірма "Схід Агро", "Перемога" та "Солома" (останню контролюють брати Астіони разом із Кошляком та Семенченком).

Від них "Південний"" вимагає солідарного погашення боргу в розмірі 145,37 млн грн за генеральною угодою про кредитування № ВGS2017-03077 від 14 серпня 2017 року. З цієї суми 136,478 млн грн становить заборгованість по тілу кредиту, а 8,89 млн – заборгованість за відсотками.

Коли справа перейшла до судової площини, боржники пішли на переговори, і 10 лютого суд затвердив мирову угоду між сторонами. За його умовами компанії Астіона та Кошляка визнали заборгованість та пообіцяли заплатити банку 159 млн грн – але не відразу.

"Південний" погодився розстрочити виплату боргу до 1 серпня 2022 року, отримавши початковий платіж від боржників у сумі 10,6 млн грн, та перенісши термін виплати основної частини боргу (близько 111 млн грн) на липень.

За даними РБК-Україна, такий розвиток подій не може не хвилювати кредиторів Dnipro Agro Group – насамперед Таскомбанк Сергія Тігіпка та ПУМБ. Борги групи Астіона та Кошляку перед ними вимірюються сотнями мільйонів гривень. Значна заборгованість є і перед Кредобанком, "МТБ Банком", компанією Андрія Веревського "Кернел-трейд" та фірмою "Аграрний фонд".

Про наростаючі фінансові проблеми Dnipro Agro Group говорить розпродаж його майна (група Василя Астіона виставила на продаж більшу частину своїх елеваторів) та шквал судових позовів від селян, яким Dnipro Agro Group роками не сплачує орендну плату за землю, посилаючись на "скрутне матеріальне становище та неякісний врожай через неефективне господарювання".