До 25 найбільших українських компаній-експортерів увійшли агрохолдинги, фармвиробники та металурги

Журнал "Влада та гроші" склав рейтинг 25 найбільших українських компаній-експортерів, до якого серед інших увійшли агрохолдинги, виробники фармацевтичної, металургійної та кондитерської продукції, а також напоїв.

Це виходить з опублікованого на сайті видання рейтингу.

Це перший рейтинг експортерів, який, запевняють автори, починаючи з цього року стане регулярним.

"Ми прагнули показати в рейтингу максимально широку географію компаній і водночас широкий галузевий спектр. Складаючи топ-25, ми хотіли зробити наголос на досягнутих позитивних результатах", – зазначають укладачі.

На думку авторів, підприємства, що увійшли до переліку, підвищують міжнародний авторитет українського бізнесу та держави в цілому. Вони брали до уваги обсяги продукції, що експортується, її популярність на закордонних ринках, ексклюзивність товарів і послуг, кількість країн, з якими взаємодіє компанія за експортними договорами і т.п.

До рейтингу зокрема увійшли такі великі підприємства як "АрселорМіттал Кривий Ріг", металопрокат якого використовують у всіх кліматичних зонах планети, провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії Kernel, група Метінвест, фармацевтична компанія Дарниця, яка є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

У Дарниці зазначають, що сьогодні її лікарські засоби експортуються до 15 країн ЄС, СНД, Близького (Середнього) Сходу та Східної Азії, а щорічний темп зростання експорту компанії складає приблизно 30%.

"Частка експорту становить близько 5% у загальному обсязі продажів компанії. Темпи зростання експортної частки – близько 1% у річних обсягах. У п'ятирічній перспективі планується збільшити частку експорту до 20%", – наголошує директор департаменту експорту "Дарниці" Ірина Радченко.

Згідно з даними інфографічного довідника "Фармацевтика України 2021", кожна сьома упаковка ліків на полицях українських аптек виготовлена саме "Дарницею". З 2002 року компанія сертифікується відповідно до міжнародного стандарту GMP. Загалом же у 2020 році обсяг експорту лікарських засобів українського виробництва сягнув 6,4 млрд грн.

Як раніше повідомляли у Міністерстві економіки, наша держава експортує товари та послуги до більш ніж 190 країн. До топ-3 товарів на експорт входять продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості, продукція металургійного комплексу та мінеральні продукти.