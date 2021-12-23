"Дарниця" долучилася до міжнародної фармацевтичної виставки у Мілані

Фармацевтична компанія "Дарниця" долучилася до спеціалізованої міжнародної виставки фармацевтичних інгредієнтів і проміжних продуктів CPhI Worldwide 2021 (Convention of Pharmaceutical Ingredients) у Мілані.

Захід мав на меті поєднати світових лідерів фармсфери, даючи змогу показати потужність свого виробництва, знайти партнерів для співпраці та укріпити ділові зв’язки. Про це повідомляє пресслужба компанії "Дарниця".

Учасниками заходу стали ті виробники фармацевтичної галузі, робота яких на 100% відповідає міжнародним стандартам. "Дарниця" з 2002 року отримує сертифікати на відповідність вимогам Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice – GMP). Такий документ визнається в усьому світі. Крім того, це обов’язковий стандарт сертифікації фармвиробництв Європи.

Завдяки сертифікації "Дарниця" експортує медпрепарати до 15 країн ЄС, СНД, Близького Сходу та Східної Азії й напрацьовує можливості для виходу на нові ринки, у тому числі в Австралії та Ізраїлі. Щороку темпи росту експорту компанії складають близько 30%.

"Ми плануємо розширювати географію експорту нашої продукції, тому участь у таких виставках для нас стратегічно важлива. У жовтні ми приймали наших партнерів по експорту в Києві, а на виставці CPhI Worldwide 2021 у Мілані працювали над новими партнерськими зв'язками", – підкреслює директорка департаменту експорту "Дарниці" Ірина Радченко.

Сьогодні "Дарниця" посідає місце у ТОП-1000 фармацевтичних компаній світу та володіє портфелем зі 177 брендів та 358 найменувань готових препаратів. У розробку нових лікарських засобів компанія інвестувала 3,5 млн доларів. Зокрема за останні три роки "Дарниця" провела 11 успішних досліджень біоеквівалентності засобів для лікування захворювань серця і центральної нервової системи, більша частина яких відбулася на території ЄС.

Виставка CPhI Worldwide проходить щороку у різних країнах світу. Цього разу обрали Італію як найбільшого виробника та експортера активних фармацевтичних інгредієнтів (API) у Європі. А Мілан вважається італійською столицею наук про життя. Однією з особливостей виставки стала відмова від використання паперу: організатори не стали друкувати бейджі, програму заходів та інші матеріали, розробивши замість цього спеціальний мобільний додаток. Таким чином вирішили подбати про навколишнє середовище.