Банківська система готова до збільшення суми гарантованого відшкодування вкладів, – Невмержицький

Ситуація в банківській системі стабільна, і це створює необхідні передумови для збільшення гарантованої суми відшкодування за банківськими вкладами у 2022 році в два рази – до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року – до 600 тис. грн. Це передбачено законопроєктом №5542-1, включеним до порядку денного Верховної Ради на розгляд у другому читанні.

Про це в коментарі Цензор.NET сказав фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Він зазначив, що за останній час в Україні запроваджено велику кількість заходів, що посилили стабільність банківської системи.

"Наразі запущені міжнародні інструменти розрахунків не тільки капіталу, але й ліквідності, як короткострокової, так і довгострокової. Банківська система нині прокапіталізована, ліквідна", - зазначив Василь Невмержицький.

Аналітик додав, що наразі спостерігається тенденція до збільшення депозитної маси в банківському секторі і підвищення гарантованої суми відшкодування за банківськими вкладами сприятиме цьому в подальшому.

"Зараз банківська система жорстко врегульована, жорстко контрольована, з розрахунку стабільності банківської системи. І тому питання щодо збільшення гарантування вкладів (на часі), в принципі, як і в Європі, де суми доходять до 100 тис. євро по депозитах", наголосив Василь Невмержицький.

За даними Фонду гарантування вкладів, з початку року сума вкладів на поточних та депозитних рахунках зросла більш як на 20 мільярдів з початку року і на 1 листопада становила майже 630 млрд гривень.

Законопроєкт також передбачає приєднання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб державного Ощадбанку. Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, членство усіх банків у системі гарантування вкладів є нормою міжнародного банківського законодавства, у тому числі законодавства ЄС.

Крім того, законопроєкт №5542-1 унормовує реструктуризацію заборгованості Фонду гарантування вкладів перед Міністерством фінансів, що виник під час банківської кризи 2014-16 років, коли ФГВФО для виплати понад 90 мільярдів гривень гарантій вкладникам майже ста збанкрутілих банків отримав позики у НБУ і Мінфіну у розмірі 80 мільярдів грн під ринкові 10-14%.

На сьогодні Фонд повністю розрахувався з Нацбанком, повернувши йому 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн – відсотки.

Однак борг ФГВФО перед Мінфіном складає 45,7 млрд грн за тілом кредиту та ще 62,5 млрд грн відсотків, що мають бути нараховані до 2031 року.

Законопроєктом передбачено погашення "тіла" кредиту за рахунок коштів Фонду, а відсотків – за рахунок коштів, стягнутих з колишніх власників та пов’язаних осіб банків, діяльність яких призвела до неплатоспроможності банків.