"Метзаводи збільшили інвестиції завдяки високим цінам на руду і сталь в поточному році "

Високі ціни на залізну руду та металургійну продукцію цього року дали можливість українським підприємствам ГМК інвестувати в модернізацію та розвиток виробництва.

Про це повідомляє Мінпром.

Зокрема компанія "Метінвест" розпочала будівництво нового цеху холодної прокатки на Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча вартістю $1 млрд. Новий технологічний ланцюжок, включаючи сучасну машину безперервного лиття заготівлі, реконструйований стан 1700 та новий цех холодної прокатки, дозволить компанії досягти світового рівня якості продукції на всіх етапах виробництва – від напівфабрикатів до прокату з покриттям.

Також на ММК ім. Ілліча будується очисне встановлення на четвертій доменній печі, яка дозволить якісно знизити рівень забруднюючих викидів. Вартість даного проєкту становить $27 млн. Варто зазначити, що раніше підприємство вже обладнало подібні аспіраційні системи на печах №3 та №5



На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті "Метінвесту" днями було введено в експлуатацію другий пусковий комплекс циклічно-поточної технології (ЦПТ), будівництво якого обійшлося компанії в $200 млн, Як зауважив гендиректор Північного ГЗК Андрій Скачков, введення в експлуатацію ЦПТ у Першотравневому кар’єрі дасть можливість у довгостроковій перспективі стабільно добувати руду у проєктних показниках – 23 млн тонн на рік.

Також цьогоріч у Маріуполі розпочалося будівництво першого недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка", який прийме перших студентів уже у вересні 2022 року. Крім того, за підтримки "Метінвесту" в Маріуполі триває реконструкція парку ім. Гурова та пірсу на міській набережній, а також будівництво першого в Україні багатоквартирного сталевого будинку.



Найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" реконструює агломераційний цех №2, а також конвертери з будівництвом нових газоочисток загальною вартістю $280 млн. Ще $270 млн компанія інвестує в реконструкцію доменної печі №9, внаслідок якої використання дорогого газу буде замінено на пилокутне паливо.

У свою чергу гірничодобувна компанія Ferrexpo спільно з Vodafone Україна розпочала інвестиційний проєкт з будівництва "Розумного кар'єру". Зокрема, на підприємстві запущено найбільший млин для подрібнення залізняку в Україні. Вперше в Україні виробнича лінія такого типу та потужності запускалася та налаштовувалась за допомогою дистанційного управління.



Варто зазначити, що на майбутнє українські компанії планують збільшення розміру інвестицій наступного року. Зокрема "Метінвест" має намір вкласти в модернізацію та розвиток виробництва $800-850 млн, АМКР – $600 млн, Ferrexpo – $300 млн та Інтерпайп – $136 млн.

Також необхідно звернути увагу, що в майбутньому українським підприємствам доведеться забезпечити відповідність викидів виробництва новим кліматичним викликам. Зокрема багатомільярдних інвестицій вимагатимуть запровадження НДТМ (найкращих доступних технологій та методів управління), Другий національно визначений внесок (НВВ2) до Паризької угоди, запровадження Європейським Союзом Carbon Border Adjustment Mechanism (СВАМ).