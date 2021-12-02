"Метінвест" інвестував у Північний ГЗК $200 мільйонів

На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті Групи "Метінвест" ввели в дослідно-промислову експлуатацію другий пусковий комплекс циклічно-потокової технології (ЦПТ).

Як повідомляє пресслужба групи, це один із наймасштабніших проєктів у гірничодобувній галузі України за всю історію незалежності країни.

Зазначається, що загальні інвестиції у будівництво комплексу становлять близько $200 млн.

У компанії пояснили, що ЦПТ – це комплекс стрічкових конвеєрів, спільних між собою станціям приводів для керування транспортними пристроями. Він розташований у Першотравневому кар'єрі, проєктна потужність якого становить 23 млн тонн руди на рік.

ЦПТ складається з двох ліній, які розташовані паралельно одна до одної – рудної та скельної.

Рудний тракт увели в експлуатацію у 2016 році. Тоді побудували понад 80 основних та допоміжних об'єктів. Нині запускається інший тракт – скельний. Продуктивність кожної лінії – по 20 млн тонн гірничої маси на рік.

З вибою руду та скельну породу автосамоскидами доставляють до дробильних установок. Після дроблення гірська маса потрапляє на комплекс конвеєрів, де за 16 хвилин проходитиме шлях завдовжки 2,3 км. На поверхні кар'єру руду та порожню породу перевантажують на залізничний транспорт. Потім руду транспортують на дробильну фабрику, а скельну породу – біля відвалу.

Так, транспортувати руду та скельну породу з 300-метрової глибини на поверхню кар'єру будуть два тракти загальною продуктивністю 40 млн тонн гірничої маси на рік.

За словами генерального директору групи "Метінвест" Юрія Риженкова, цьогоріч було завершено будівництво комплексів ЦПТ на двох гірничо-збагачувальних комбінатах – Північному та Інгулецькому.

"Інвестиції в обидва проєкти становлять близько $250 млн. Це робить їх одними з наймасштабніших в історії Групи та гірничодобувної галузі України в цілому. Введення в експлуатацію нових комплексів дасть нам змогу підвищити продуктивність та скоротити витрати, що покращити позиції Метінвесту на світових ринках залізорудної продукції", – наголосив він.

У "Метінвесті" підкреслили, що запуск комплексу ЦПТ допоможе видобувати залізорудну сировину ефективніше та зменшити витрати на виробництво концентрату.

Зокрема, відстань перевезення порожньої породи для автосамоскидів скорочується на пів кілометра. До того ж кількість перевантажувальних пунктів на шляху гірничої маси з кар'єру на поверхню зменшується вдвічі – частину вантажопотоку перерозподіляти на новий тракт ЦПТ.

Водночас, зазначається, що проєкт містить і екологічну складову. Конвеєри швидше доставлятимуть гірничу породу з кар'єру: внаслідок скорочення часу роботи самоскидів знижується техногенне навантаження на довкілля.

"Завдяки новому комплексу ми покращуємо умови та підвищуємо рівень безпеки праці гірників. А внаслідок застосування сучасних аспіраційних технологій та скорочення часу роботи двигунів кар'єрних самоскидів знижуємо навантаження на довкілля", – додав генеральний директор Північного гірничо-збагачувального комбінату Андрій Скачков.

Нагадаємо, влітку новий тракт комплексу рудної циклічно-потокової технології вартістю близько $50 млн запустили на Інгулецькому ГЗК.

Північний ГЗК – одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи, що спеціалізується на виробництві залізорудного концентрату із вмістом заліза 65,8% та окатишів із вмістом заліза 63%. Виробничі потужності комбінату дають змогу виробляти понад 13 млн тонн концентрату і близько 8 млн тонн окатишів на рік. До складу підприємства входять Першотравневий та Ганнівський кар'єри, дві збагачувальні фабрики, два цехи з виробництва окатишів та допоміжна інфраструктура.