БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1486 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
7912 7
кредит (1799) Приватбанк (1190) Новини компаній (1910)

Громадська організація подала до суду на "Приватбанк" через продаж боргів 92 тисяч фізосіб

Новини БізнесЦензор Фінанси

Громадська організація подала до суду на "Приватбанк" через продаж боргів 92 тисяч фізосіб

Права 92 тисяч клієнтів, кредити яких продані ПриватБанком у жовтні 2021 року за 2,4 % від суми боргу, захищатиме Громадянське об'єднання "Інвалідів "Карітас", яке зареєстроване в Дніпрі.

Про це йдеться в тексті ухвали Жовтневого районного суду м. Дінпро, якою позовну заяву прийнято до розгляду.

"Відкрити провадження у цивільній справі №201/11632/21 за позовом ГО "Інвалідів "Карітас" до АТ КБ Приватбанк, ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", ТОВ "Фінансова компанія управління активами" про визнання протиправною бездіяльності банку, визнання недійсними результатів електронних торгів з продажу кредитного портфелю, що були проведені 05 жовтня 2021 року, визнання недійсним договору купівлі-продажу кредитного портфелю", - вказано в тексті ухвали.

Засідання з розгляду справи заплановано на 09:00 20 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 5 жовтня "Приватбанк" продав 92,8 тис. карткових кредитів балансовою вартістю 751 млн грн за 18,2 млн грн, або 2,4% від вартості. Покупцем стало ТОВ "Фінансова компанія управління активами". Організатор аукціону - ТОВ "Фест Файненшиал Нетворк Юкрейн".

При тому, державний банк не здійснив ніяких заходів щодо врегулювання заборгованості. Клієнтам не було запропоновано погасити борги з дисконтом.

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
продали "своим".. что тут серетного?
выбивать-то будут не 2.4%, а все 100%, а это без малого 732 млн.грн..
показати весь коментар
29.11.2021 19:33 Відповісти
Шо б таким умникам, типо тебя, всю жизнь платили зарплату такими ценными бумагами.
Попандопало и то, более ценные рисовал.
показати весь коментар
29.11.2021 19:37 Відповісти
вьі зе!білл ?
показати весь коментар
30.11.2021 02:32 Відповісти
Господа коллекторы разогревают свои паяльники
показати весь коментар
29.11.2021 19:42 Відповісти
А почему им надо было предлагать с дисконтом? Это как новые евробляхеры: чего это я должен платить как все остальные! Я хочу с дисконтом!
Классные общественники
показати весь коментар
29.11.2021 20:46 Відповісти
это госбанк, почему не украсть сотню другую лямчиков ?
вот и продают в свои руки на торгах, дисконт пойдёт в банк и спереть не выйдет ничего, вот и продают за 2.4%, но с откатом ...
а вы можете хотеть чего угодно, но тролли обычно имеют странные вкусы, вроде Юлія, а присмотришься, так и Юлій .... , може Кесар ?
показати весь коментар
30.11.2021 02:30 Відповісти
Людей жалко. Прийдут к ним вышибалы и будутъ вышибать не 2%, а все 100%.
показати весь коментар
30.11.2021 21:26 Відповісти
 
 