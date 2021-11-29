Італійський Metinvest Trametal запустив нову лінію плазмового різання металу

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" повідомила, що італійський перекатний завод групи Metinvest Trametal запускає нову лінію плазмового різання металу.

Як повідомляє пресслужба компанії, ця технологія також відома як кромкообрізні ножиці.

Зазначається, що проєкт фінансується за кредитною лінією від банку Італії Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP), затвердженої в червні 2020 року під гарантії SACE S.p.A. (SACE), державного експортно-кредитного агентства, в межах ініціативи Garanzia Italia.

Встановлення лінії плазмового різання Master Plasma Bevel LineaTech Nova 55 з інвестиціями у розмірі 10 млн євро – ключовий проєкт програми капітальних інвестицій Metinvest Trametal.

У компанії пояснили, що лінія дає змогу збільшити потужності з виробництва листового прокату з обрізною крайкою майже вчетверо – з 65 тис. до 235 тис. тонн на рік. Для її встановлення біля цеху підприємства побудували нову будівлю загальною площею 6 800 квадратних метрів. Запуск нової лінії дасть змогу створити 16 нових робочих місць.

Введення лінії в експлуатацію відбулося 26 листопада на заводі в Сан-Джорджо-ді-Ногаро на північному сході Італії. Церемонію відвідали представники європейських металургійних компаній, фінансових інституцій, органів місцевої влади та засобів масової інформації. Вони змогли переконатися в тому, як використали кошти кредитної лінії для опанування виробництва продукції з доданою вартістю, а також як ці інвестиції стимулюють місцеву економіку і на етапі будівництва, і через створення додаткових робочих місць із постійною зайнятістю.

"Запуск кромкообрізної лінії на Metinvest Trametal – важлива подія і для Групи, і для наших споживачів. Збільшення потужності з обрізання крайки листового прокату дасть змогу задовольняти щораз більші потреби наших клієнтів в Італії, серед яких суднобудівна компанія Fincantieri, а також у Європі та за її межами", – зазначив директор із продажу групи "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко.

Зі свого боку керівник проєкту та директор Metinvest Trametal Марко Каррара додав, що завершити цей проєкт вдалося попри труднощі, які виникли на місцевому та глобальному рівні через пандемію коронавірусу.

"Нова кромкообрізна лінія дає змогу посилити наші виробничі потужності, не збільшуючи навантаження на довкілля. Проєкт забезпечує створення нових робочих місць у регіоні та зміцнює позиції Metinvest Trametal як провідного постачальника сталевих рішень для наших клієнтів", – зауважив він.

Зазначимо, що Група "Метінвест" придбала Trametal у 2008 році. Потужність чотиривалкового реверсивного стану (стану "кварто") підприємства – 600 тис. тонн високоякісного гарячекатаного листового прокату на рік.

Продукція використовується у суднобудуванні, трубній промисловості та інших галузях виробництва. На підприємстві працює 300 співробітників.