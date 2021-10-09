Перечень профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19 расширят, – Радуцкий

Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

"В перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", – отметил он.

Напомним, что на днях Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Так, сделать прививку обязаны работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.