Минюст заблокировал счета "Энергоатома" накануне отопительного сезона, это угрожает безопасности страны, – профсоюз

Члены профсоюза работников атомной энергетики и промышленности "Атомпрофсоюз" 8 октября провела митинг возле здания Министерством юстиции с требованием разблокировать счета госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и вернуть незаконно списанные средства.

В митинге приняли участие тысячи сотрудников профсоюза "Энергоатома", передают Українські новини.

Согласно сообщению, ни министр Денис Малюська, ни его представители не вышли общаться с атомщиками, насмотря на то, что ситуация угрожает энергетической безопасности Украины.

В "Атомпрофсоюзе" подчеркивают, что ситуация с блокировкой государственной исполнительной службой денег на счетах ГП "НАЭК "Энергоатом" ставит под угрозу энергетическую безопасность государства, безопасное функционирование атомных реакторов, создает социальное напряжение среди работников атомных электростанций и шахтеров, добывающих урановую руду.

Представители "Атомпрофсоюза" сообщили, что пытались встретиться с министром юстиции Денисом Малюськой с требованием принять все возможные меры по разблокированию счетов "Энергоатома" и отменить принудительное списание 52 млн грн, которые НАЭК "Энергоатом" направил на урановый комбинат "ВостокГОК" для выплаты заработной платы шахтерам.

Как сообщили представители профсоюза, речь идет о взыскании несуществующей задолженности с ГП НАЭК "Энергоатом" в пользу ЗАО "СП "Укрэлектроват" в сумме 127,3 млн грн, из которых сумма основного долга составляет лишь 2,5 млн грн.

По словам руководителей профсоюза, сегодня НАЭК "Энергоатом" находится в критической ситуации, поскольку счета госпредприятия заблокированы на основании исполнительного производства Государственной исполнительной службы, которая входит в состав Министерства юстиции.

Поэтому, с целью взыскания указанной несуществующей задолженности Министерство юстиции в лице Государственной исполнительной службы заблокировало все счета "Энергоатома" и денежные средства на них в фантастических размерах в сумме $2,5 млрд евро, $2,12 млн и 79 млн грн (всего 136 млрд грн.

В "Энергоатоме" ранее заявляли, что речь идет о незаконном увеличение суммы долга в более чем 50 раз от суммы фактических обязательств было одобрено решением Хозяйственного суда Киева еще 4 августа 2011 года на основании заключения эксперта ООО "ГПД "Правозащита" от 14 апреля 2010 года.

По информации "Атомпрофсоюза", "Укрэлектроват" выкупил долги у российской компании АО "ТВЭЛ" и связан с бывшими "регионалами".

"Ситуация с арестом счетов "Энергоатома" реально угрожает обеспечению необходимых мер по безопасной эксплуатации атомных энергоблоков украинских АЭС, закупке свежего ядерного топлива, выплате заработной платы, выполнению социальных обязательств, выплате кредитных средств, уплате налогов и т.д. Кроме того, при дефиците угля на тепловых электростанциях накануне осенне-зимнего периода именно "Энергоатом" имеет возможность бесперебойно поставлять электроэнергию для населения и промышленных предприятий", – заявил во время митинга заместитель председателя "Атомпрофсоюза" Алексей Лыч.

Как сообщил в ходе протестной акции председатель "Атомпрофсоюза" Валерий Матов, атомщики направят обращение с просьбой вмешаться в ситуацию к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, поскольку ни министр юстиции Денис Малюська, ни его заместители или представители не вышли пообщаться с атомщиками.

"Работники атомных станций, а это 30 тыс. человек, которые производят 55% электроэнергии страны, будут продолжать массовые акции протеста против незаконных действий Министерства юстиции и Государственной исполнительной службы", – добавил представитель профсоюза.

Как сообщалось, еще в средине сентября "Энергоатом" заявлил о блокировании счетов предприятия и попытке принудительного списания средств на сумму более 127 млн грн в рамках взыскания задолженности перед ЧАО "Укрэлектроват".

В госкомпании назвали взыскание задолженности незаконным.