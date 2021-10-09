Минюст заблокировал счета "Энергоатома" накануне отопительного сезона, это угрожает безопасности страны, – профсоюз
Члены профсоюза работников атомной энергетики и промышленности "Атомпрофсоюз" 8 октября провела митинг возле здания Министерством юстиции с требованием разблокировать счета госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и вернуть незаконно списанные средства.
В митинге приняли участие тысячи сотрудников профсоюза "Энергоатома", передают Українські новини.
Согласно сообщению, ни министр Денис Малюська, ни его представители не вышли общаться с атомщиками, насмотря на то, что ситуация угрожает энергетической безопасности Украины.
В "Атомпрофсоюзе" подчеркивают, что ситуация с блокировкой государственной исполнительной службой денег на счетах ГП "НАЭК "Энергоатом" ставит под угрозу энергетическую безопасность государства, безопасное функционирование атомных реакторов, создает социальное напряжение среди работников атомных электростанций и шахтеров, добывающих урановую руду.
Представители "Атомпрофсоюза" сообщили, что пытались встретиться с министром юстиции Денисом Малюськой с требованием принять все возможные меры по разблокированию счетов "Энергоатома" и отменить принудительное списание 52 млн грн, которые НАЭК "Энергоатом" направил на урановый комбинат "ВостокГОК" для выплаты заработной платы шахтерам.
Как сообщили представители профсоюза, речь идет о взыскании несуществующей задолженности с ГП НАЭК "Энергоатом" в пользу ЗАО "СП "Укрэлектроват" в сумме 127,3 млн грн, из которых сумма основного долга составляет лишь 2,5 млн грн.
По словам руководителей профсоюза, сегодня НАЭК "Энергоатом" находится в критической ситуации, поскольку счета госпредприятия заблокированы на основании исполнительного производства Государственной исполнительной службы, которая входит в состав Министерства юстиции.
Поэтому, с целью взыскания указанной несуществующей задолженности Министерство юстиции в лице Государственной исполнительной службы заблокировало все счета "Энергоатома" и денежные средства на них в фантастических размерах в сумме $2,5 млрд евро, $2,12 млн и 79 млн грн (всего 136 млрд грн.
В "Энергоатоме" ранее заявляли, что речь идет о незаконном увеличение суммы долга в более чем 50 раз от суммы фактических обязательств было одобрено решением Хозяйственного суда Киева еще 4 августа 2011 года на основании заключения эксперта ООО "ГПД "Правозащита" от 14 апреля 2010 года.
По информации "Атомпрофсоюза", "Укрэлектроват" выкупил долги у российской компании АО "ТВЭЛ" и связан с бывшими "регионалами".
"Ситуация с арестом счетов "Энергоатома" реально угрожает обеспечению необходимых мер по безопасной эксплуатации атомных энергоблоков украинских АЭС, закупке свежего ядерного топлива, выплате заработной платы, выполнению социальных обязательств, выплате кредитных средств, уплате налогов и т.д. Кроме того, при дефиците угля на тепловых электростанциях накануне осенне-зимнего периода именно "Энергоатом" имеет возможность бесперебойно поставлять электроэнергию для населения и промышленных предприятий", – заявил во время митинга заместитель председателя "Атомпрофсоюза" Алексей Лыч.
Как сообщил в ходе протестной акции председатель "Атомпрофсоюза" Валерий Матов, атомщики направят обращение с просьбой вмешаться в ситуацию к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, поскольку ни министр юстиции Денис Малюська, ни его заместители или представители не вышли пообщаться с атомщиками.
"Работники атомных станций, а это 30 тыс. человек, которые производят 55% электроэнергии страны, будут продолжать массовые акции протеста против незаконных действий Министерства юстиции и Государственной исполнительной службы", – добавил представитель профсоюза.
Как сообщалось, еще в средине сентября "Энергоатом" заявлил о блокировании счетов предприятия и попытке принудительного списания средств на сумму более 127 млн грн в рамках взыскания задолженности перед ЧАО "Укрэлектроват".
В госкомпании назвали взыскание задолженности незаконным.
Будь ласка, зачекайте...
Еще и счета заблокированы! Еще и производство тормозится. В данный момент все старания Минэнерго направлены на то, чтобы работали ТЭЦы Бени и Ахметова!
просто жесть..
Об этом говорится http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/novoe_pso_v_energoatome_rascenivaut_kak_dal_nejsuu_diskriminaciu_kompanii_i_uvelicenie_zloupotreblenij_na_rynke_elektroenergii-47133 в заявлении НАЭК. от 5 мая 2021 года.
"Внесенные и уже узаконенные изменения содержат нормы, которые не только не улучшают, а наоборот - еще больше дискриминируют и ограничивают работу "Энергоатома", открывая путь коррупции, злоупотреблениям и очередным схемам.
В результате таких "новаций" НАЭК будет дополнительно тратить (терять!) М\минимум 3 млрд грн в год", - заявил "Энергоатом" с призывом к правительству отменить действие постановления и сохранить предыдущую модель ПСО до 1 июля этого года.
Компания объясняет свою позицию тем, что, согласно решению правительства, "Энергоатом" должен будет компенсировать поставщикам универсальных услуг финансовые расходы в случае, если они после оплаты тарифов на передачу, распределение и поставку будут иметь на расчеты с генерацией менее 10 грн/МВт-ч.
"Сейчас только в шести из 24 ПУУ, с которыми НАЭК должен заключить договоры, по результатам продажи электрической энергии населению формируется положительный остаток денежных средств для приобретения продукции в компании. Остальные же поставщики имеют отрицательное сальдо, поэтому будут нуждаться денежной компенсации со стороны "Энергоатома", - подчеркнули в НАЭК.
Напомним:
Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, оставив цену на уровне 1 грн 68 коп за кВт/ч.
Также правительство 28 апреля https://www.epravda.com.ua/news/2021/04/28/673431/ продлило механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.
"Новые правила устанавливают, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель", - заявил премьер Денис Шмыгаль.
В "Укргидроэнерго" заявили, что убыток предприятия от продажи электроэнергии по новому механизму возложения специальных обязанностей (ПСО), по предварительным расчетам, https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/05/3/673579/ составляет 2,3 млрд грн.
Экономическая правда