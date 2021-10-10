Аэропорт "Херсон" расширит зону вылета за 23 миллиона

Аэропорт "Херсон" планирует расширить зону вылета терминала на 3000 квадратных метров.

Об этом сообщили на предприятии, передает avianews.com.

Как отмечается, то позволит одновременно обслуживать на вылет два международных рейса.

Стоимость работ оценивается в 23 млн грн. На эти деньги предприятие проведет ремонт второго этажа аэровокзала, который сейчас не используется для отправки пассажиров, обустроит здесь зал вылета, кафе и магазины.

Работы готовы начать после поступления финансирования. Сейчас предприятие раcсматривает разные варианты привлечения средств.

В рамках подготовительных работ аэропорт уже расширил будущую зону вылета за счет выноса остекления на балкон и предусмотрел два выхода на посадку. В время новых работ рядом обустроят спуски на перрон, чтобы пассажиры могли выходить к самолетам.

Сейчас все вылеты и прилеты пассажиров аэропорт Херсон обеспечивает через первый этаж терминала. Существующая зона вылета имеет небольшую площадь, из-за чего здесь может быть тесно при вылете даже одного среднемагистрального самолета с числом мест 200, если рейс имеет полную загрузку.

Использование второго этажа позволит увеличить зону прилета на первом этаже или обеспечить одновременный вылет и внутренних, и международных рейсов при сохранении зоны вылета на первом этаже. Сейчас аэропорт может отправлять одновременно только один самолет.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Херсон" с 20 сентября и до конца 2021 года будет закрыт для реконструкции взлетно-посадочной полосы.