Киевляне заказали более 612 тысяч спецпропусков на случай локдауна, – КГГА
Электронная система заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более двух месяцев, за это время было заказано 612 705 спецпропусков.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Всего в системе зарегистрировались 9 187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников.
255 863 спецпропусков заказали только за сентябрь. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.
Чтобы заказать спецпропуски нужно:
- авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.uaза помощью КЭП;
- заполнить электронную форму заявки;
- в случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника;
- информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.
Все решения о предоставлении пропусков будет принимать постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций только после объявления дат и условий локдауна, если в этом будет необходимость. В настоящее время таких предпосылок нет.
Ранее сообщалось, что Киев будет максимально оттягивать ограничения работы общественного транспорта в случае ухудшения эпидситуации по COVID-19 и введения локдауна.
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