Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 15 раз на фоне укрепления курса гривни

Национальный банк за период с 4 по 8 октября увеличил покупку валюты на межбанковском рынке до $228 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $5 млн были приобретены в ходе интервенций с выбором лучшего курса, остальные $223 млн Нацбанк выкупил в ходе интервенций по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,9 млрд, продал – $197 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 26,61 грн/$ в начале недели до 26,3515 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 8 октября.

Как сообщалось, с 27 сентября по 1 октября Национальный банк выкупил на межбанковском рынке $15 млн.

Неделей ранее Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн.

С 13 по 17 сентября Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн, а за неделю с 6 по 10 сентября – $79,1 млн.