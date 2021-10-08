БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1947 відвідувачів онлайн
Новини
2 345 1
валюта (2055) курс (1409) Міжбанк (327) НБУ (9057)

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 15 раз на фоне укрепления курса гривни

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 15 раз на фоне укрепления курса гривни

Национальный банк за период с 4 по 8 октября увеличил покупку валюты на межбанковском рынке до $228 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $5 млн были приобретены в ходе интервенций с выбором лучшего курса, остальные $223 млн Нацбанк выкупил в ходе интервенций по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,9 млрд, продал – $197 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 26,61 грн/$ в начале недели до 26,3515 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 8 октября.

Как сообщалось, с 27 сентября по 1 октября Национальный банк выкупил на межбанковском рынке $15 млн

Неделей ранее Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн.

С 13 по 17 сентября Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн,  а за неделю с 6 по 10 сентября –  $79,1 млн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 