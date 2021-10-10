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Forbes назвал лучшие города для ведения бизнеса в Украине. ИНФОГРАФИКА

Forbes назвал лучшие города для ведения бизнеса в Украине. ИНФОГРАФИКА

Издание Forbes обновило рейтинг украинских городов с точки зрения легкости ведения бизнеса.

"Мы внесли ряд изменений в методологию. Добавился показатель готовности городов к пандемии. Пришлось учесть и то, что Госстат теперь отчитывается о показателях субнационального уровня с учетом нового административно-территориального деления, поэтому в некоторых случаях доступны показатели не городов, а районов. Как и раньше, мы оценивали все города с населением более 90 тыс. человек на контролируемой части Украины", – сообщает издание.

Лидером рейтинга стал Киев, который поднялся с четвертой позиции. Залог успеха - самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Отмечается, что не помешало даже снижение миграционной привлекательности: пригороды застраиваются гораздо интенсивнее, чем столица.

Прошлогодний лидер, Ивано-Франковск, опустился на 4 строчку. Город существенно потерял в условиях прозрачности местных властей и региональном рейтинге Doing Business, а также слабо проявил себя во время пандемии. Кроме рокировки Киева и Ивано-Франковска, других изменений в верхней части таблицы нет.

Наибольшую положительную динамику показал Ирпень, поднявшийся на 7 место с 13. На пять мест в рейтинге поднялись Белая Церковь и Кременчуг. Худшая динамика у Каменца-Подольского, который опустился сразу на восемь позиций – до уровня городов прифронтовой зоны.

Forbes назвал лучшие города для ведения бизнеса в Украине 01

Автор: 

Джерело:  Forbes


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Интересно в каком направлении лучше развивать свой собственный бизнес. Торговля?
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01.07.2023 10:37 Відповісти
Ну а почему бы и нет? Просто нужно делать ставку на тот товар, спрос на который будет всегда в не зависимости от того, что в стране происходит.... Бытовая химия, одежда, аксессуары, носки мужские https://opt-shkarpetok.com/ru/cholovichi-shkarpetky/ - все это точно будет пользоваться спросом. Поэтому выводы можно уже сделать
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03.07.2023 11:54 Відповісти

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