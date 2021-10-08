СБУ сообщила о подозрении Медведчуку из-за срыва поставок угля из ЮАР. ВИДЕО

По материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение –о государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч. 1 УК).

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в Украине.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

"Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами "схемы". Мое четкое убеждение – эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия – это подрыв энергетической независимости Украины", – заявил на брифинге Баканов.

Глава СБУ и Генпрокурор обнародовали ряд аудиозаписей, подтверждающих существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней властей РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей есть Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена С. Кузяры) на оккупированной территории было выбрано два фактически не работающих угольных предприятия. Их руководителями назначены представители "Л/ДНР", им открыты банковские счета и заключены с ними договоры на поставку угля.

Эти вопросы согласовывались в том числе с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов в целом было профинансировано на сумму более 200 млн грн.

"Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличных в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и другое), впоследствии были реализованы", – рассказал Баканов.

Он подчеркнул, что следствие продолжается, прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам. СБУ продолжает данное расследование в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и ГБР.