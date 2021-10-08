Итоги недели: Офшоры Зеленского, рекордные цены на газ и скандал в "Укрэксимбанке"

Главные новости экономики за неделю 4 - 8 октября.

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,9 миллиарда из-за пиковых выплат по долгам

По состоянию на 1 октября международные резервы Украины составили $28,71 млрд, сократившись в сентябре на 9,2% или на $2,9 млрд из-за пиковых выплат по внешнему долгу, сообщили в НБУ.

Население сократило продажу и покупку валюты в сентябре

Объем продажи населением валюты в сентябре сократился до $2,38 млрд, а покупка – до $2,39 млрд, свидетельствуют данные НБУ. Таким образом чистая покупка валюты населением в сентябре превысила продажу на $6 млн.

Минфин сократил размещение облигаций государственного займа до 2,5 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 2,46 млрд грн, приостановив повышение ставок по долговым бумагам.

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 15 раз на фоне укрепления курса гривни

Нацбанк 4-8 октября увеличил покупку валюты на межбанке до $228 млн, по сравнению с $15 млн неделей ранее. Тем временем официальный курс гривни укрепился с 26,61 грн/$ в начале недели до 26,3515 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 8 октября.

Зеленский ветировал закон о легализации криптовалют

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который был принят 8 сентября.

Нацбанк обязал раскрывать полную информацию о кредитах в рекламе и на сайтах

Нацбанк утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя. Они вступят в силу через три месяца.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция впервые за три последних года ускорилась до 11%

Потребительские цены в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,2% после снижения на 0,2% в августе, подсчитал Госстат. В годовом измерении, по сравнению с сентябрем 2020 года, инфляция ускорилась до 11%.

ВЛАСТЬ

Рада дополнительно выделила 27 миллиардов на ремонт дорог и выплату субсидий

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2021 год, увеличив его доходы и расходы на 39,41 млрд грн. В частности, 15 млрд грн дополнительно выделено на ремонт и строительство дорог, а 12 млрд грн – на субсидии, средства для выплаты которых в бюджете уже закончились.

Рада продлила срок подачи данных о бенефициарах юрлиц до июля 2022 года

Верховная Рада продлила срок подачи информации о бенефициарах юрлиц и общественных организаций до 11 июля 2022 года. В Минюсте ранее признали, что регистрационная система не способна обработать данные о конечных собственниках 1 миллиона юрлиц в установленный срок.

Зеленский подписал первый закон о льготах для индустриальных парков

Президент подписал первый из трех законов об индустриальных парках, предусматривающий ряд льгот. В том числе государство будет предоставлять льготные кредиты на развитие таких парков и строить инфраструктуру для них за счет госбюджета.

Минздрав сделал обязательной вакцинацию для чиновников и педагогов

Министерство здравоохранения сделало обязательной вакцинацию против COVID-19 для чиновников и сотрудников учреждений образования. Соответствующий приказ вступит в силу через месяц, после чего отказавшиеся от вакцинации сотрудники должны быть отстранены.

Шмыгаль анонсировал введение "красного" уровня карантина в нескольких регионах

В ближайшие дни несколько регионов могут перейти в "красную" зону эпидемической опасности, что повлечет ужесточение карантинных ограничений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным Минздрава, к концу недели уже 13 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности, сдерживать их переход в "красную" зону пока удается за счет увеличения количества койкомест в больницах.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" переходит на новые контракты с поставщиками газа населению, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября начал поставки газа для населения в рамках балансирующей группы, перезаключив контракты со сбытовыми компаниями на одинаковых для всех условиях и запретив перепродажу газа промышленным потребителям, сообщил глава компании Юрий Витренко.

Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на октябрь в 1,4 раза

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для 600 тысяч потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", до 16,56 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше августовского тарифа на 4,56 грн за кубометр.

Украина начала отбор газа из хранилищ

Украина с 3 октября приостановила закачку газа в хранилища, а с 5 октября начала его отбор с уровня заполненности в 18,7 млрд кубометров. Министр энергетики Герман Галущенко надеется, что закачка газа еще возобновится и запасы вырастут до 19,2 млрд кубометров.

Однако, по данным СМИ, газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров из 2,8 млрд куб. м принадлежащего им в украинских хранилищах газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров.

Цены на газ в Европе на один день взлетели до $2000 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в ЕС накануне отопительного сезона.

В четверг цены на газ в Европе снизились до $1300 за тысячу кубометров, в к вечеру пятницы – до около $1100 за тыс. куб. м. Этому предшестсвовал ряд заявлений российского президента Владимира Путина о возможности увеличения поставок газа в Европу.

Россия сократила транзит газа через Украину до минимума, – Оператор ГТС

Среднесуточные объемы транзита российского газа через Украину снизились в сентябре до 109 млн куб. м – минимального объема, согласно действующему транзитному договору, сообщает Оператор ГТС Украины.

"Газпром" начал заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2"

С 4 октября началось заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток-2", сообщила дочерняя компания российского "Газпрома" Nord Stream 2 АG. Она также продолжает судебные процессы с требованием освободить газопровод от требований Третьего энергопакета ЕС.

Нацкомиссия повысила предельные цены на электроэнергию в острове Бурштынской ТЭС

НКРЭКУ повысила максимальные цены на рынке электроэнергии в торговой зоне "Острова Бурштынской ТЭС" до 1500 грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 2500 грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки (без НДС). Крупнейшим производителем в этой зоне является ДТЭК Рината Ахметова.

Кабмин назначил топ-менеджера Ахметова главой единственного предприятия по производству урана

Кабинет министров согласовал назначение и.о. гендиректора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Сергея Шовгелю. До этого он по крайней мере с 2007 года работал на руководящих должностях в компаниях Рината Ахметова.

Кабмин утвердил обновленный финплан "Укргидроэнерго" с прибылью в 10 миллиардов

Кабинет министров утвердил обновленный финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" на 2021 год с плановой прибылью в 10,03 млрд грн. Предыдущий вариант финплана был утвержден в мае, но его показатели не обнародовались.

ТРАНСПОРТ

Миниэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на начало октября

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. С учетом торговой наценки предельная стоимость бензина выросла на 33 копейки и составляет 31,5 грн/л, дизтоплива – на 64 коп., до 30,23 грн/л. Крупные сети АЗС после этого решения повысили цены.

"Укрзализныця" представила новый график движения пассажирских поездов

"Укрзализныця" представила график движения пассажирских поездов, который начнет действовать с 12 декабря. В нем изменится расписание 58% поездов, которые курсировали до этого, кроме того предусмотрено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорены.

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку новых поездов на 31 миллиард

"Укрзализныця" объявила тендер на поставку до 2026 года 80 новых пригородных и региональных поездов на общую сумму 31,4 млрд грн. Заявки на участие в тендере принимаются до 1 ноября, сам аукцион состоится 7 декабря.

КОРПОРАЦИИ

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине отчитался о росте прибыли в 4 раза

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 - июнь-2021), получила $513 млн чистой прибыли, что в 4,3 раза превышает показатель за 2020 ФГ. Компания является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в мире.

Крупнейший производитель сыров в Украине официально сменил владельца

Французская корпорация по производству молочных продуктов Groupe Lactalis завершила покупку бизнеса группы Bel Group в Германии, Италии и Украине, включая ЧАО "Бель Шостка Украина" – одного из крупнейших производителей сыров в стране.

Нефтегазовая компания JKX с Коломойским в акционерах выставила на продажу бизнес в России

Британская нефтегазовая компании JKX Oil&Gas Plc объявила о планах продать российский бизнес и сосредоточиться на развитии проектов в Украине. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, им принадлажит 27,54% акций.

Компания друга Медведчука сдала в аренду больше половины своих АЗС

В управлении компании Glusco осталось 38 АЗС из 105, остальные заправки были переданы в аренду другим сетям. Сеть Glusco официально принадлежит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, другу Виктора Медведчука.

Григоришин заблокировал присоединение "Электротяжмаша" к "Турбоатому"

Процесс присоединения "Электротяжмаша" к "Турбоатому" оказался заблокирован судом по иску связанной с Константином Григоришиным компании, которой принадлежит 15,34% акций "Турбоатома", переименованного в "Укрэнергомашины".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Офшорные фирмы Зеленского и соратников получили $40 миллионов от Коломойского, – Pandora Papers

Благодаря утечке Pandora Papers журналисты нашли подтверждения того, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники с 2012 года могли быть причастны к получению через офшоры средств на сумму $40 млн от структур Игоря Коломойского. Эти средства могли быть частью истории по отмыванию денег "Приватбанка".

В офшорной схеме кроме Зеленского, фигурируют глава СБУ Иван Баканов, братья Сергей и Борис Шефиры,а также еще однин "кварталовец" Андрей Яковлев. После этого первый помощник президента Шефир и Яковлев через офшоры купили недвижимость в Лондоне общей стоимостью $7,5 млн.

В Офисе президента расследование о его офшорах официально не комментируют.

Сотрудники "Укрэксимбанка" напали на журналистов во время интервью с главой правления

Сотрудники "Укрэксимбанка" совершили нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете из-за не понравившихся ему вопросов. У журналистов силой отобрали камеры и удалили записанное видео.

Вопрос касался выданного банком кредита на $60 млн под залог спорного ТРЦ SkyMall фирмам малоизвестного бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированном Донбассе и платит налоги оккупационным властям.

Евгений Мецгер и пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала отрицали обвинения в нападении и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".

В свою очередь прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и двум должностным лицам "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

До назначения главой "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер был заместителем нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко в "Укргазбанке". А его жену Юлию Мецгер в 2019 году президент Владимир Зеленский назначил в наблюдательный совет "Приватбанка". После этого оказалось, что она является кумой подруги и экс-коллеги президента Елены Кравец.

СБУ сообщила о подозрении Медведчуку из-за срыва поставок угля из ЮАР

СБУ сообщила нардепу Виктору Медведчуку о новом подозрении по делу о срыве закупок угля в ЮАР в 2014 году, из-за чего Украина была вынуждена покупать топливо у российских боевиков на Донбассе. Прокуратура будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения по этому делу в виде залога на 1 млрд грн.

НАБУ сообщило о подозрении Труханову по делу о завладении землей на 500 миллионов

Детективы НАБУ сообщили мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета о новом подозрении по делу о незаконном завладении землей стоимостью свыше 500 млн грн и средствами госбюджета на сумму 130 млн грн.