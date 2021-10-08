Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке" для въезда еще на две недели

Совет ЕС опубликовал обновленный перечень стран, с которыми национальным правительствам стран Евросоюза рекомендуется постепенно отменять ограничения на несущественные поездки в условиях пандемии COVID-19.

Согласно обновленной информации Европейского Совета, из списка пока не удалили одну страну, зато добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, передает Укринформ.

"В соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены. В частности, в этот список добавлены Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Так, на основе критериев и условий, которые определены в рекомендациях ЕС, с 8 октября страны-члены должны постепенно отменять ограничения на внешних границах для граждан следующих государств: Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Иордания, Кувейт, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при взаимности).

Ограничения на путешествия должны также постепенно отменяться для специальных административных регионов Китая: Гонконга и Макао. К таким территориям на особых условиях отнесен также Тайвань.

Критерии для определения стран, с которыми члены ЕС могут постепенно отменять ограничения, были обновлены 20 мая 2020 года. Они учитывают эпидемическую ситуацию, а также общие меры, принимаемые для борьбы с COVID-19.

Страны, ассоциированные с Шенгенской зоной (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также являются участниками этих рекомендаций.

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендации по постепенной отмены временных ограничений на несущественные поездки в Евросоюз. Соответствующий перечень стран регулярно пересматривается и обновляется по решению Совета ЕС.

В ЕС перечень безопасных стран пересматривается и обновляется каждые две недели.