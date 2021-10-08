Нацбанк получил 665 запросов на регистрационные и лицензионные действия за месяц

В сентябре в Национальный банк поступило 665 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Наибольшее количество запросов касалась финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 525. Количество запросов о кредитных учреждений (банки и кредитные союзы) составляло 42, страховщиков – 98.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в сентябре количество участников небанковского финансового рынка увеличилось до 1945 (по состоянию на 30 сентября) с 1933 (по состоянию на 31 августа). Количество банков по состоянию на 1 сентября составляет 71.

Также сообщается, что в течение сентября Национальный банк зарегистрировал 34 новых игрока небанковского финансового рынка, а именно 11 финансовых компаний и 23 коллекторские компании.

Из реестров были исключены 22 участника рынка. Четыре финансовые компании, три ломбарда, два кредитных союза, одна лизинговая компания и один страховой брокер решили покинуть рынок добровольно. В то же время один страховщик и 10 кредитных союзов были исключены принудительно.

По состоянию на 30 сентября 2021 года на небанковском рынке работают 152 non-life-страховщики (было 153) и 17 life-страховщиков, 283 ломбарды (было 286), 289 кредитных союзов (было 301), 137 лизинговых компаний (было 138), 984 финансовые компании (было 977), 60 страховых брокеров (был 61) и 23 коллекторские компании.

На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами. В сентябре была отменена регистрация одной внутрибанковской платежной системы EximCash, созданной резидентами.

В течение сентября Национальный банк продолжал применять меры воздействия к участникам небанковского финансового рынка. В частности, регулятор остановил действие лицензий 23 учреждениям – 12 финансовым компаниям, двум страховщикам и девяти ломбардам.

Также в сентябре регулятор аннулировал все лицензии по инициативе заявителя 17 финансовым учреждениям (9 финансовым компаниям, 3 страховщикам, 1 ломбарду, 3 кредитным союзам, 1 лизинговой компании) и принудительно – 1 страховой компании. Часть имеющихся лицензий по инициативе заявителей была аннулирована 4 участникам рынка небанковских финансовых услуг – 3 финансовым компаниям и 1 страховщику.